Forbes: Лояльность Британии к Украине может повлиять на игру Путина в «показуху»

Российский автократ может поступить очень цинично и устроить театр «великодушия», отпустив украинских моряков на Рождество.

Ровно месяц назад Россия атаковала украинские корабли и схватила 24 украинских моряков в международных водах. Возникает вопрос, почему Россия вообще их атаковала? И почему схваченные моряки до сих пор в тюрьме?

Если отбросить российскую оккупацию Крыма, Москва, похоже, полностью проигнорировала тот факт, что Черное море – свободная акватория для судоходства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь также на соглашение между Киевом и Москвой от 2003 года, которое гарантирует беспрепятственный доступ к Керченскому проливу и Азовскому морю.

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Издание советует взглянуть на экономику, чтобы найти причину, почему Владимир Путин ищет заморские элементы отвлечения. ВВП России вырос лишь на 1,5% за год, по состоянию на третий квартал 2018-го. Сокращение экономики негативно повлияло на коммунальные услуги и обеспечение продовольствием, транспорт, общественное управление, оборону и информационную сферу. Краткосрочное оживление экономики из-за проведения Чемпионата мира по футболу давно затухло. Если добавить сюда еще сокращение производства в тяжелой промышлености и аграрном секторе, тогда становится понятным, что ситуация в России непростая. И если бы страна была нормальной демократией, то популярность ее лидера стремительно падала бы.

Издание также указывает на то, что уровень доходов россиян падает, а безработица в стране выросла до 4,8% в прошлом месте. Ухудшился и индекс уверенности бизнеса в России. Поэтому быстрого возвращения к росту количества рабочих мест в РФ ждать не приходится.

В поисках международной поддержки, родственники схваченных украинских моряков написали письмо ее высочеству королеве Елизавете II, в котором попросили использовать свою «репутацию и влияние", чтобы заставить Путина отпустить их. Великобритания ответила сигналом поддержки. В конце концов, после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и еще троих людей, отношения между Лондоном и Москвой не самые лучшие. Издание называет сигналом солидарности то, что корабль королевских ВМС HMS Echo был отправлен в Черное море. А министр обороны Гэвин Уильямсон сказал, что присутствие британского корабля в акватории – это демонстрация поддержки Украины перед ростом российской агрессии. За ним в Черное море прибудут другие британские суда в рамках планов по увеличению присутствия Британии в регионе.

«Мы говорим России и Владимиру Путину: нельзя продолжать действовать без соблюдения международных законов или международных норм», - сказал Уильямсон.

"Это тот сигнал, который нужно послать. Какой бы шаткой ни была экономика, нельзя искать отвлекающие факторы за рубежом. Так ни одна страна не должна вести себя в 2018 году или вообще когда-либо», - говорится в статье.

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Forbes отмечает, что отправка британских кораблей в Черное море не должно напоминать времена Британской империи. Ведь то была другая эра. И с тех пор большинство стран, которые когда-то были британскими колониями, возобновили свою полную независимость. Вряд ли действия Британии как-то пошатнут Владимира Путина. Однако, не стоит удивляться, если он вдруг решит поступить чрезвычайно цинично и отпустит 24 украинцев на Рождество. Это был бы хороший жест, но точно не доброй воли. Не стоит позволять обманывать себя. Это будет очередной публичный спектакль от «мастера политических образов».

С другой стороны, если он отпустит украинских моряков на праздники, это может дать основания для заявлений, что действия Британии вынудили его пойти на уступки. И вот этого российский автократ не хотел бы ни в коем случае.