"Сигнал для России": министр обороны Великобритании о английском корабле в Одессе

По словам Уильямсона, за этим кораблем последуют другие военные корабли в рамках более постоянного присутствия Великобритании.

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который зашел в порт Одессы, является сигналом для России, свидетельствующим о поддержке Украины перед угрозой агрессии.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в Украину, передает BBC.

"То, что мы говорим России, то, что мы говорим президенту Путину, - они не могут продолжать действовать и не обращать внимания на международные законы и нормы", - заявил министр.

По словам Уильямсона, за этим кораблем последуют другие военные корабли в рамках более постоянного присутствия Великобритании.

Сообщается также, что министр обороны Великобритании организовал встречи с семьями 24 пленных украинских моряков.

Однако судно HMS Echo не проследует по Керченскому проливу, где произошел инцидент с украинскими военными. Издание сообщает, что Москва заявила, что корабль Британии - шпионский.

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Как сообщалось, 19 декабря разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo прибыл в Одессу, где он пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Также во время встречи с британским министром стало известно, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины.