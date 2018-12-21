Экс-президента Румынии Илиеску обвинили в преступлениях против человечности

Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых.

Органы юстиции Румынии предъявили бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинение в преступлениях против человечности.

Обвинения связаны с кровавыми событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года. Об этом сообщила прокуратура в Бухаресте с пятницу, 21 декабря, передает dw.com.

Читайте такжеВ Сербии застрелили адвоката, который защищал экс-президента Милошевича в Гаагском трибунале

По заключению прокуратуры, поддержанные тогда Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате которого погибли более 860 человек. Ныне 88-летний Илиеску при Чаушеску был министром, а затем - главой Фронта национального спасения. До 1996 года, а затем в период с 2000 по 2004 годы Ион Илиеску занимал пост президента Румынии.

Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых. Войкулеску в интервью румынскому телевидению заявил о своей невиновности и назвал весь судебный процесс актом политической мести.

Ион Илиеску еще в апреле утверждал, что ожидает приговора "с высоко поднятой головой". Процесс против бывшего секретаря ЦК компании Румынии Илиеску был прекращен в 2015 году, но уже в 2016 году возобновлен по решению кассационного суда.