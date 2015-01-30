В Грузии боятся, что следующим шагом России может стать аннексия Южной Осетии

Министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили предупредила, что следующим шагом России может стать аннексия Южной Осетии. О вероятном повторении крымского сценария министр рассказала Радио Свобода в Вашингтоне.

По словам Беручашвили, в Южной Осетии может состояться референдум, как это произошло в марте 2014 года в Крыму. Россия может использовать это как основание для присоединения региона, который в 2008 году Москва признала независимым государством.

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Министр иностранных дел также заявила, что в Южной Осетии и другом сепаратистском регионе Грузии Абхазии сейчас находятся около 11 с половиной тысяч российских военных.

Ранее фактический лидер непризнанной Южной Осетии Леонид Тибилов сообщил, что в ближайшие месяцы планирует подписать пакт укрепления связей с Россией.