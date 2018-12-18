Эмпайр-стейт-билдинг в желтых огнях: "Симпсоны" отметили юбилей (фото)

Самый длинный в истории телевидения мультсериал "Симпсоны" отмечает юбилей.

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг вечером 17 декабря подсветили желтым. Таким образом в США решили отметить 30-летие мультсериала "Симпсоны".

Поклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе в аккаунте "Симпсонов" в "Инстаграме", при этом приложив в качестве иллюстрации кадр с Гомером в образе Кинг-Конга на вершине этого самого небоскреба.