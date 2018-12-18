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Эмпайр-стейт-билдинг в желтых огнях: "Симпсоны" отметили юбилей (фото)

10:52, 18 декабря 2018
Мир
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оклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе / скриншот

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг вечером 17 декабря подсветили желтым. Таким образом в США решили отметить 30-летие мультсериала "Симпсоны".

Поклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе в аккаунте "Симпсонов" в "Инстаграме", при этом приложив в качестве иллюстрации кадр с Гомером в образе Кинг-Конга на вершине этого самого небоскреба.

"Симпсоны" — американский мультсериал в жанре ситкома, рассказывающий о жизни семьи Симпсонов и других жителей городка Спрингфилд. На экранах он непрерывно идёт с 1989 года и является самым длинным мультсериалом в истории телевидения.

Ранее УНИАН рассказал интересные факты о культовом мультсериале.

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Теги: #мультфильм#Симпсоны