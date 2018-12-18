Эмпайр-стейт-билдинг в желтых огнях: "Симпсоны" отметили юбилей (фото)
10:52, 18 декабря 2018Мир
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Самый длинный в истории телевидения мультсериал "Симпсоны" отмечает юбилей.
оклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе / скриншот
Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг вечером 17 декабря подсветили желтым. Таким образом в США решили отметить 30-летие мультсериала "Симпсоны".
Поклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе в аккаунте "Симпсонов" в "Инстаграме", при этом приложив в качестве иллюстрации кадр с Гомером в образе Кинг-Конга на вершине этого самого небоскреба.
"Симпсоны" — американский мультсериал в жанре ситкома, рассказывающий о жизни семьи Симпсонов и других жителей городка Спрингфилд. На экранах он непрерывно идёт с 1989 года и является самым длинным мультсериалом в истории телевидения.
Ранее УНИАН рассказал интересные факты о культовом мультсериале.
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