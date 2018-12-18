По меньшей мере 80 журналистов погибли в 2018 году - "Репортеры без границ"

С января по конец ноября в разных странах мира погибло больше журналистов, чем за весь 2017 год.

С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью.

Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала во вторник, 18 декабря, пишет DW.

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни 6 журналистов, указано в пресс-релизе международной организации.

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Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт, пишут "Репортеры без границ". Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек, подчеркивается в докладе.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

В прошлом году, по данным "Репортеров без границ", по меньшей мере 65 работников СМИ во всем мире погибли в связи со своей журналистской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря редакция журнала Time назвала "людьми 2018 года" группу журналистов, в числе которых - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники Capital Gazette, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо. Журнал назвал всех их "хранителями", ведущими борьбу за правду.