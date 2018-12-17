цей матеріал доступний українською

В 2018 году в мире погибли более 100 журналистов

14:12, 17 декабря 2018
Мир
203 0
Чаще всего журналисты погибают в Афганистане \ pressemblem.ch

Читайте такжеСаудовская Аравия отвергла обвинения сената США по убийству журналиста Хашогги

Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign, передает kommersant. По ее данным, число убитых журналистов в этом году на 14% больше, чем в 2017 году, когда произошло 99 подобных случаев.

Чаще всего журналисты погибают в Афганистане (17 смертей), Мексике (17) и Сирии (11). Следом по числу убитых сотрудников СМИ идут Йемен (8) и Индия (8). Дальнейший список выглядит следующим образом: США (6), Пакистан (5), Бразилия (4), Филиппины (4). В России, Центрально-Африканской Республике, Колумбии, Эквадоре и Сомали были убиты по трое журналистов за год.

Как сообщал УНИАН, журнал Time ранее назвал «Человеком года» группу журналистов, в числе которых был саудовский репортер Джамаль Хашокджи, убитый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие СМИ писали, что его пытали, после чего обезглавили. Власти Саудовской Аравии признают, что тело Джамаля Хашокджи было расчленено, но его останки до сих пор не могут найти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #журналисты#убийства