В 2018 году в мире погибли более 100 журналистов

Чаще всего журналисты погибают в Афганистане и Мексике.

С начала 2018 года в 30 странах мира погибли 113 сотрудников СМИ.

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Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign, передает kommersant. По ее данным, число убитых журналистов в этом году на 14% больше, чем в 2017 году, когда произошло 99 подобных случаев.

Чаще всего журналисты погибают в Афганистане (17 смертей), Мексике (17) и Сирии (11). Следом по числу убитых сотрудников СМИ идут Йемен (8) и Индия (8). Дальнейший список выглядит следующим образом: США (6), Пакистан (5), Бразилия (4), Филиппины (4). В России, Центрально-Африканской Республике, Колумбии, Эквадоре и Сомали были убиты по трое журналистов за год.

Как сообщал УНИАН, журнал Time ранее назвал «Человеком года» группу журналистов, в числе которых был саудовский репортер Джамаль Хашокджи, убитый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие СМИ писали, что его пытали, после чего обезглавили. Власти Саудовской Аравии признают, что тело Джамаля Хашокджи было расчленено, но его останки до сих пор не могут найти.