Пессимистический прогноз Bloomberg на 2019 год: война в Украине усилит глобальный голод

Засухи, пожары и наводнения уничтожат урожаи по всему миру, а автократ Путин постарается, чтобы украинское зерно не досталось никому.

В конце 2019 года США будут радоваться богатому урожаю. Но президенту Дональду Трампу придется иметь дело с кризисом, приближение которого мало кто заметил годом ранее: количество продовольствия сильно сократилось почти по всей планете.

В экваториальной зоне зерно сеять пришлось после чрезвычайно сурового феномена Эль-Ниньо. А засухи сократили урожаи в большинстве стран мира, разрушив торговые шаблоны, и без того подорванные тарифными войнами. Голод свирепствует, а беженцы отправляются на поиски спасения. Об этом в своем пессимистическом прогнозе на 2019 год пишет издание Bloomberg.

В таком случае все внимание будет приковано к Северной Америке, которая может использовать свои богатые урожаи, чтобы помочь другим. Но какое решение сделает президент США?

«Если все это кажется слишком надуманным, стоит помнить следующее: все погодные катастрофы и большинство политических сценариев, описанных здесь, уже происходили в прошлом. Просто не одновременно», - говорится в статье.

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Согласно пессимистическому сценарию Bloomberg, чрезмерно жаркий период Эль-Ниньо нагреет атмосферу и повысит среднюю температуру в мире. Таким образом, 2019 год станет рекордно жарким. Из-за погодных изменений в разных уголках планеты произойдут засухи, наводнения и лесные пожары, которые заставят людей бежать из дома. Количество продовольствия в мире сократится, а цены на рынках сырья и энергоносителей возрастут.

Адская жара в Австралии уничтожит урожай пшеницы. Затяжные ливни подорвут производство риса вдоль всего Тихоокеанского региона: от Индии до Японии. Дожди, которые обычно питали аграрные регионы Бразилии, уступят место засухе, которая ударит по посевам сои и кукурузы. Глобальные продовольственные запасы начнут сокращаться. Покупатели будут с нетерпением ждать урожаи житниц мира, на которые не влияет Эль-Ниньо: США, Канады, Украины и России.

Однако, в 2018 году засуха уже сократила урожаи в Черноморском регионе. Это привело к тому, что Украина и Россия несколько закрутили гайки на внутреннем рынке. А на глобальной сцене возросло напряжение из-за возможности того, что Владимир Путин уберет российскую пшеницу с международных рынков, оставив продовольствие дома. Именно так он и сделает. Внутренние цены на хлеб в России сразу же упадут, а в других странах – наоборот.

В это же время, Путин отправит еще больше войск на Донбасс на Востоке Украины, усиливая войну на территории главного российского конкурента по продаже пшеницы. В то же время, он продаст Турции ракетные системы, что вызовет серьезное недовольство в США. Таким образом российский автократ начнет расшатывать НАТО, углубив напряжение в турецко-американских отношениях. Наращивание военно-морских сил начнется в Черноморских проливах и вокруг них. А именно через эти пути Украина экспортирует свое зерно на Близких Восток и в Африку.

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Во время встречи в Вашингтоне Трамп, конечно же, похвалит Путина за ограничение российского продовольственного экспорта. Он скажет, что это пример того, как лидер ставит своих граждан на первое место. Но до июля российское ограничение и сокращение урожаев в мире заставят цены на пшеницу перевалить за максимальную отметку с 1974 года.

Из-за сокращения глобальной торговли аграрной продукцией и истощения запасов некоторые страны пошатнутся. Филиппины из-за неспособности выйти на международные рынки с предложением риса столкнутся с массовыми беспорядками в Маниле, которые приведут к жестокому свержению режима президента Родриго Дютерте.

Вызванные продовольственным кризисом протесты охватят Индонезию и Мьянму. Голодные люди начнут убегать из страны. В Восточной Африке международные организации объявят об угрозе гуманитарной катастрофы из-за потери местных урожаев. Правительство Египта, который остается крупнейшим импортером пшеницы в мире, попытается сократить субсидии для аграрного сектора и повысить цены на хлеб. Это даст толчок масштабным беспорядкам. Из-за продовольственного кризиса и недовольства из-за проблем со свободой и справедливостью, Египет вернется к масштабным протестам 2011 года.

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Миллионы голодных беженцев снова отправятся в направлении Евросоюза. В это время Турция приостановит свое соглашение с европейскими правительствами о сдерживании беженцев на своих границах в обмен на миллиарды евро помощи. Во время чрезвычайной встречи лидеры ЕС договорятся усилить контроль на внешних границах союза.

Великобритания тем временем выйдет из Евросоюза в марте без какого-либо соглашения о дальнейших отношениях. Многие на континенте начнут ей даже завидовать. Популисты от Франции до Чехии объединят свои силы, чтобы уничтожить Шенгенскую зону. А Италия начнет громко говорить о выходе из ЕС вообще. Националисты, которые поддерживают жесткий контроль на национальных границах, получат сильное, но меньшинство в Европарламенте на выборах в мае.