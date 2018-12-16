Мощный взрыв в японском ресторане: пострадали более 40 человек (фоторепортаж)

Как видно на кадрах с места взрыва, здание, в котором находился ресторан, разрушено.

В одном из ресторанов города Саппоро на японском острове Хоккайдо вечером в воскресенье, 16 декабря, прогремел взрыв.

В результате ранения получили более 40 человек, сообщает dw.com со ссылкой на информагентства Японии.

Пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии, доставили в местные больницы.

Читайте такжеВ Японии число самоубийств среди детей и подростков достигло наивысшей отметки за 30 лет

Инцидент произошел около 20.30 по местному времени (13.30 по Киеву). Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники спасательных служб. Как видно на кадрах с места взрыва, здание, в котором находился ресторан, разрушено.

По информации издания The Japan Times, очевидцы сообщили о запахе газа в районе места происшествия после взрыва.

Напомним, в начале ноября в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в гипермаркете "Лента", расположенном около станции метро "Балтийская".