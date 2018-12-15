Трамп объявил об увольнении министра внутренних дел США

Трамп поблагодарил чиновника за работу на этой должности.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении министра внутренних дел страны Райана Зинке.

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«Министр внутренних дел Райан Зинке оставит администрацию в конце года после того, как он проработал в течение почти двух лет. Зинке много сделал во время его пребывания на посту, и я хочу поблагодарить его за службу нашему народу. Администрация Трампа объявит имя нового министра внутренних дел на следующей неделе», – написал Трамп в Твиттере.

Ранее президент США решил, что исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома будет назначен руководитель бюджетного управления администрации Мик Малвени. Малвени приступит к исполнению обязанностей в начале 2019 года и сменит на посту Джона Келли. Действующий руководитель аппарата идет в отставку, у него возникли разногласия с Трампом. Малвени станет третьим за два года главой аппарата Белого дома.