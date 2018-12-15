Трамп определился с новым главой аппарата Белого дома

Мик Малвени стал третьим главой аппарата Белого дома менее, чем за два года президентства Трампа.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполнять обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвени.

До этого момента Малвени занимал пост директора Административно-бюджетного управления Белого дома и, одновременно, с октября 2017 года – исполнительного директора Бюро защиты прав потребителей («исполнительный» статус позволил избежать утверждения его кандидатуры Сенатом), пишет Голос Америки.

Трамп написал в Twitter, что на этом посту Малвени «заменит генерала Джона Келли, который достойно служил нашей стране».

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Согласно сообщению президента, Келли доработает до конца года. Трамп написал, что хочет «лично поблагодарить его за службу».

Ранее Трамп заявил, что отбирает на один из важнейших постов в системе исполнительной власти США среди пяти кандидатов. Малвени стал третьим главой аппарата Белого дома менее, чем за два года президентства Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. Уточняется, что у Келли сложились напряженные отношения как с самим президентом, так и с рядом чиновников. Кроме того, на увольнении Келли также настаивает первая леди Меланья Трамп.