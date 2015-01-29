В КНДР готовятся провести новые ядерные испытания
13:57, 29 января 2015Мир
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Эксперты университета Джонса Хопкинса (США) полагают, что Северная Корея почти готова перезапустить ядерный реактор в Йонбене.
REUTERS
Такой вывод был сделан после анализа последних снимков со спутников, передает Росбалт.
"Полученные изображения свидетельствуют о возобновлении активности, предполагающей ранние стадии попытки перезапустить реактор", — отмечают аналитики.
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К признакам возможного перезапуска реактора они отнесли пар, который валит из клапана избыточного давления, и талую воду, бегущую из машинного зала.
Предыдущие испытания ядерных зарядов КНДР провела в 2006, 2009 и 2013 годах. Ядерный объект в Йонбене, на котором установлен реактор мощностью 5 мегаватт, был остановлен в октябре 2007 года.
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