В КНДР готовятся провести новые ядерные испытания

Такой вывод был сделан после анализа последних снимков со спутников, передает Росбалт.

"Полученные изображения свидетельствуют о возобновлении активности, предполагающей ранние стадии попытки перезапустить реактор", — отмечают аналитики.

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К признакам возможного перезапуска реактора они отнесли пар, который валит из клапана избыточного давления, и талую воду, бегущую из машинного зала.

Предыдущие испытания ядерных зарядов КНДР провела в 2006, 2009 и 2013 годах. Ядерный объект в Йонбене, на котором установлен реактор мощностью 5 мегаватт, был остановлен в октябре 2007 года.