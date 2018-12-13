Французская полиция объявила в розыск страсбургского стрелка

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако в итоге сумел ускользнуть.

Полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Как сообщалось ранее, нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако в итоге сумел ускользнуть.

В объявлении, опубликованном на сайте полиции, даются приметы нападавшего, а также отмечается, что он очень опасен.

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Ранее Шекатт отбывал тюремные сроки в Германии и во Франции. Немецкие СМИ сообщают, что он, возможно, получил некий телефонный звонок из Германии перед нападением в Страсбурге, но не ответил на него.

Французские власти и полиция призвали организаторов намеченных на субботу антиправительственных акций отменить их из соображений безопасности.