Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей - СМИ

Екатерина Тихонова, которая всегда избегала общения со СМИ, выступила на телевидении.

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина – Катерина Тихонова, которая всегда избегала общения со СМИ, выступила на телевидении. И после этого россияне начали гадать: не задумался ли Путин над назначением Тихоновой своей преемницей, ведь слухи о том, что его правление подходит к концу, циркулируют уже давно.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Речь идет о репортаже телеканала "Россия 1", посвященном, как отмечает издание, "великодушно обеспеченному сомнительными госзаказами" институту развития "Иннопрактика", директором которого является Екатерина Тихонова.

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После выхода репортажа с дочкой Путина в соцсетях сразу начали появляться домыслы о том, не займет ли 32-летняя Тихонова через 3 года должность президента России.

"На самом деле множатся признаки того, что в России произойдет смена политической элиты, во время которой на высшие государственные должности будут продвинутые дети давно верных Путину чиновников и технократов", – говорится в статье.

Так, издание приводит реальный пример: нового министра сельского хозяйства России зовут Дмитрий Патрушев. Он – сын давнего соратника Путина Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ и бывшего шефа ФСБ.

"Означает ли это, что Кремль планирует передать в наследство и главную должность в России? Для этого 66-летний Путин должен быть готовым поступиться властью и уйти в отставку, причем не в стиле рокировки с Дмитрием Медведевым в 2008 году", – отмечает издание.

Екатерина Тихонова - младшая дочь Владимира Путина. Российская общественная деятельница и управленец. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Инопрактика". Известна также как спортсменка, функционер в национальной и международной конфедерациях по акробатическому рок-н-роллу. Серебряная призерка чемпионата России 2014 года, участница чемпионатов Европы и мира.

В январе 2018 года стало известно, что Тихонова развелась с мужем – бизнесменом Кириллом Шамаловым после пяти лет брака. Впоследствии выяснилось, что Шамалов встречается с россиянкой Жанной Волковой, которая является бывшей женой экс-чиновника мэрии Москвы.