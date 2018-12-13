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Италия усилила антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге

03:23, 13 декабря 2018
Мир
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Власти Италии максимально усилили меры по антитеррористической защите после стрельбы в Страсбурге (Франция), которая произошла во вторник.

Об этом сообщает УП со ссылкой на ANSA.

"Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны", - говорится в сообщении.

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"Информация о том, что страсбургский нападавший, Шериф Шекатт, может иметь связи в Италии, пока не подтверждается", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

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Теги: #Италия#стрельба#теракт#Франция#Страсбург