Италия усилила антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге

Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности.

Власти Италии максимально усилили меры по антитеррористической защите после стрельбы в Страсбурге (Франция), которая произошла во вторник.

Об этом сообщает УП со ссылкой на ANSA.

"Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны", - говорится в сообщении.

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"Информация о том, что страсбургский нападавший, Шериф Шекатт, может иметь связи в Италии, пока не подтверждается", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.