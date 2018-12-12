Терезу Мэй могут отправить в отставку: кто может быть следующим премьером Британии

Противники премьер-министра Терезы Мэй в рядах Консервативной партии собрали 48 письменных заявлений, необходимые для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия лидеру партии.

Сегодня Консервативная партия Великобритании анонсировала проведение вечером 12 декабря голосование относительно недоверия действующей лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй. Такое решение парламентарии приняли из-за того, что Мэй перенесла голосование в британском парламенте об утверждении соглашения относительно выхода Британии из ЕС, которое было запланировано на 11 декабря.

Журналист агентства Reuters Уильям Джеймс назвал возможных кандидатов на должность Мэй, если ее уволят, передает ТСН. Теперь для победы ей необходимо заручиться поддержкой 158 депутатских голосов. Если это произойдет, то провести повторное голосование о вотуме недоверия можно будет не ранее декабря 2019 года. Если премьер проиграет, то ей придется уйти в отставку с запретом в дальнейшем занимать эту должность. В таком случае до конца года должны быть проведены выборы нового лидера Консервативной партии.

Борис Джонсон, 54 года

Бывший министр иностранных дел является самым известным критиком Brexit. В июле он ушел в отставку из кабинета министров в знак протеста против урегулирования переговоров о выходе страны из ЕС. В октябре он призвал консерваторов вернуться к своим традициям: ценности низкого налога и сильной полицейской деятельности, а не пытаться вести политику левой лейбористской партии.

Джереми Хант, 52 года

Хант сменил Джонсона как министра иностранных дел в июле и призвал членов Консервативной партии отложить свои разногласия относительно Brexit и объединиться против общего врага - ЕС.

Хант проголосовал, чтобы остаться в ЕС на референдуме 2016 года. Он служил шесть лет министром здравоохранения Великобритании, что является непопулярным среди многих избирателей, которые работают на государственную Национальную службу здравоохранения.

Хант заявил, что сейчас поддерживает Мэй. "Народ не простит нам, если своим голосованием мы отменим Brexit", - написал он в Twitter.

Джейкоб Рис-Могг, 49 лет

Причудливый миллионер, который живет в образе английского джентльмена прошлого, Рис-Могг стал популярным среди тех, кто хочет более радикального отхода от ЕС, чем тот, что предлагает Мэй.

Глава влиятельной евроскептической группы законодателей Рис-Могг объявил, что подал письмо недоверия премьер-министра на следующий день после того, как она представила свой проект соглашения Brexit.

Но хочетли он получить высшую должность? Раньше Рис-Могг говорил, что не хотел бы себе должность Мэй.

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Доминик Рааб, 44 года

Бреттитский переговорный чиновник Великобритании вышел из правительства Мэй в четверг, протестуя против проекта выхода из ЕС, заявив, что это не соответствует обещаниям Консервативной партии на выборах 2017 года. Рааб служил лишь пять месяцев руководителем отдела Brexit.

Он был воспринят как относительный новичок на верхних ступенях правительства, но служил в младших министерских ролях после того, как был избран в 2010 году. Рааб проводил кампанию за Brexit, опередив референдум касательно британского членства в ЕС, а также имеет черный пояс по каратэ.

Сайде Давид, 48 лет

Давид, бывший банкир и чемпион свободных рынков, имел ряд кабинетных функций и получал хорошие результаты в опросах членов партии. Он рассказывал, что у него висит портрет бывшего консервативного премьер-министра Маргарет Тэтчер на его стене в офисе.

Он проголосовал за Brexit, хотя раньше считался евроскептиком. Также, сегодня он обещает поддержать Мэй.

Майкл Гоув, 51 год

Гоув, один из самых выдающихся участников кампании Brexit во время референдума, который должен был возобновить свою карьеру тогда, когда он объявил свою кандидатуру на замену Дэвида Камерона. Последний ушел в отставку на следующий день после того, как проиграл референдум о Brexit в 2016 году.

Энергичный и эффективный член кабмина стал сюрпризом для союзников в мае того года, когда выложил свою стратегию Brexit.

Позже Гоув объединился с Борисом Джонсоном во время кампании Brexit 2016 года только для того, чтобы забрать голоса у Джонсона в последний момент и управлять самому. Гоув поддержит Мэй на голосовании.

Дэвид Дэвис, 69 лет

Дэвис, ведущий европейский скептик, был назначен возглавить переговоры Великобритании с ЕС в июле 2016 года, однако он ушел в отставку через два года, протестуя против планов на долгосрочные отношения с блоком.

Его прочат возможным временным лидером.

Пенни Мордон, 45 лет

Мордон является одним из последних членов, которые выступают за Brexit в кабинете Мэй, где она исполняет обязанности министра международного развития. Много кто ожидал, что она присоединится к волне отставок, которые состоялось после опубликования Мэй проекта снятия соглашения. Она поддержит главу правительства во время сегодняшнего голосования

Андрея Ледсом, 55 лет

Ледсом, еще один о-Brexit политик, которая все еще выступает в кабинете Мэй. Политик выдвинул свою кандидатуру на соревнованиях 2016 года за кресло Камерона. Но, вместо того, чтобы заставить голосовать против Терезы Мэй, она вышла из конкурса. Сейчас она руководит парламентским бизнесом для правительства, а сегодня она поддержит Мэй.

Голосование состоится 12 декабря между 18 и 20 часами по местному времени.