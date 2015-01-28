BBC: Американские синоптики ошиблись в прогнозе для Нью-Йорка

Национальная метеорологическая служба США признала ошибочность прогнозов о "возможной исторической метели", сообщает BBC Украина.

Под большим покровом снегом оказались штаты Коннектикут и Массачусетс, однако в Нью-Йорке масштабных осадков не выпало.

В Центральном парке Нью-Йорка было 13 см снега вместо прогнозируемых 90.

Мэр города Билл де Блассио отверг обвинения в том, что власть перестаралась в ответ на прогнозы. Он заявил, что действовал в соответствии с полученной информацией.

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Предупреждение о метели действительны для всего побережья - от Лонг-Айленда до Мэна.

"Зимние штормы, которые быстро усиливаются, очень сложно предсказать", - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы в Facebook.

"Шторм двинулся дальше на восток и пройдет быстрее, чем мы прогнозировали за последние два дня", - заявили синоптики.

Метеорологи отметили, что в западной части региона выпало значительно меньше снега, чем ожидалось.

В понедельник в северо-восточных штатах объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. Метеорологи предсказывали, что на этих территориях может выпасть до 90 см снега.

Власти Нью-Йорка запретили выезжать на автомобилях и закрыли метро.

Однако во вторник нью-йоркцы не увидели масштабных осадков, поэтому город постепенно возвращается к нормальной жизни.

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"Моя работа как руководителя - принимать решения. Я всегда буду ошибаться в сторону безопасности и предосторожности", - сказал мэр где Блассио.

В других районах штата Нью-Йорк выпало больше снега.

Сильнее всего непогода поразила Коннектикут и Массачусетс, где выпало 52 см и 67 см снега соответственно, по сравнению с 13 см в Центральном парке Нью-Йорка.