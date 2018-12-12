Четверо погибших и 12 раненых: подробности теракта в Страсбурге (видео)
Злоумышленник открыл стрельбу рядом с рождественской ярмаркой.
По меньшей мере 4 человека погибли, один из них – турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Во время перестрелки с полицией нападавший был ранен. По данным правоохранителей, подозреваемым является 29-летний Шериф Шекат. В 2016 году его внесли в так называемый "S" – список потенциальных террористов. Сейчас французская полиция проводит масштабную поисковую операцию по задержанию мужчины.
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Как сообщал УНИАН, мотив нападения пока неизвестен, но во Франции сохраняется высокий уровень тревоги после серии нападений с 2015 года, за которыми стояла террористическая организация "Исламское государство".
По данным источников Reuters, примерно через 2 часа после нападения полиция загнала подозреваемого в угол и начала перестрелку с ним. Французские СМИ сообщали, что нападающий находился в магазине на улице Епіналь.