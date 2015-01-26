Фейгин написал письмо Путину: Услышал от Савченко о желании умереть

В своем обращении Фейгин напомнил, что срок отказа Савченко от пищи "приближается к 45 дням", пишет Украинская правда.

"Это много, очень много. Пугает то, что в последнем моем с ней общении в тюрьме я прямо услышал о её желании умереть. … Обратиться к вам меня заставила исключительность ситуации, в которой оказалась моя подзащитная … Мы можем и дальше дежурно выслушивать стандартное: "суд разберётся", но времени катастрофически нет", - отметил адвокат.

По словам Фейгина, "в указанном деле способен разобраться даже недоразвитый студент, не говоря уже о следственной группе СК РФ. Процессуального материала, который позволил бы сделать обоснованный вывод о роли Савченко в событиях, в которых ее обвиняют, более, чем достаточно".

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"Суд не разобрался с похищением Савченко, не разобрался с обоснованностью её ареста, не разобрался с обвинением. … Я обращаюсь к вам за всё тем же, за законом и справедливостью. Дело публичное, я бы даже сказал запредельно публичное, и потому тайного способа "порешать" уже нет. Вам, как юристу, хорошо известно одно банальное правило - "когда не знаешь как поступить, поступай по закону", - отметил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, чтоСавченко будет освобождена, только если суд не установит ее вину.