Теракт в Страсбурге: полиция нашла дома у стрелка арсенал оружия

Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Очевидцы стрельбы в Страсбурге начали выкладывать видео с места инцидента. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как на земле лежит раненый или убитый мужчина, а прохожие в панике бегут по улице.

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Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, передает BBC.

Un grand soutien aux familles et aux proches des victimes qui ont été touchées par ce drame ! 🙏😔#fusillade#Strasbourg



pic.twitter.com/4vJToGVSQP — Stéphanie Vincent (@Stephanie_Vct31) 11 декабря 2018 г.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим.

"Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Твиттере".