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Теракт в Страсбурге: полиция нашла дома у стрелка арсенал оружия

09:28, 12 декабря 2018
Мир
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Очевидцы стрельбы в Страсбурге начали выкладывать видео с места инцидента. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как на земле лежит раненый или убитый мужчина, а прохожие в панике бегут по улице. 

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Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, передает BBC.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим.

"Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Твиттере".

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Теги: #стрельба во Франции