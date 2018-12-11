The Guardian: Россия год врала, готовя атаку против Украины в Азовском море

Еврокомиссар объяснил, как Москва долго готовила провокацию в Керченском проливе, придумывая невероятные теории заговора.

Кремль больше года вел кампанию по дезинформации, чтобы смягчить реакцию общественности на захват трех украинских кораблей с их экипажами в Азовском море.

Об этом сказал комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг. По его словам, Россия проложила себе дорогу из лжи к обстрелу украинских кораблей, распространяя фальшивые новости. В частности, Москва распространяла истории о том, что Украина якобы заразила Азовское море холерой и ее спецслужбы пытались подорвать российский мост в оккупированный Крым ядерной бомбой, пишет The Guardian.

Кинг объяснил, что подразделение StratCom, которое создала Еврокомиссия и цель которого выявлять дезинформацию, обнаружило сложную цепочку лжи в интернете, которая ведет к российским источникам.

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«Если вы думаете, что инцидент появился из ниоткуда, тогда вы ошибаетесь. Кампания по дезинформации началась гораздо раньше, более чем год назад, когда российские СМИ начали продвигать истории о том, что власть в Киеве якобы пытается сделать Азовское море глубже, готовясь к размещение флота НАТО», - сказал Кинг.

«Потом летом были заявления о том, что Украина якобы отравила море холерой. А после этого в сентябре российские СМИ уныло бормотали о том, что Запад готовит провокации на побережье Азовского моря, а США готовили столкновение между украинскими в российскими военно-морскими силами в Черном море еще с 90-х годов», - добавил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что все истории, которые Россия распространяла перед атакой на украинские корабли в Керченские проливе, были ложью. А обвинения в том, что зловещий Вашингтон якобы готовил морскую украинско-российскую схватку, «базировались на видеоигре, которую российский солдат якобы видел 15 лет назад».

«А потом теории заговора пробили дно: российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались доставить ядерную бомбу к новому мосту в Крым, чтобы взорвать его. И этого якобы едва удалось избежать благодаря смелым российским военным, которых отправила Москва», - рассказал Кинг, который ранее был послом Великобритании во Франции.

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На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что создаст систему быстрого реагирования, чтобы помочь странам ЕС распознать кампании по дезинформации. Кроме того, будут увеличены расходы союза на программы обнаружения фальшивых новостей. На это Еврокомиссия собирается потратить 5 миллионов евро. Также ведомство собирается давить на технологические компании, чтобы они активнее боролись с ложью в сети. Кинг настаивает на том, что социальные сети должны находить и закрывать фальшивые страницы, которые распространяют дезинформацию.

«Речь идет не о цензуре, а о прозрачности», - пояснил он.