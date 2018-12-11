"Вот это фейерверк, бл**ь!": на российском полигоне Капустин Яр упала ракета С-300 - соцсети (видео)

Официальных сообщений по поводу инцидента пока не было.

В России на ракетном полигоне Капустин Яр в незапланированном месте упала ракета С-300, из-за чего вспыхнул пожар.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Судя по всему, видео было снято из машины пожарных.

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Официальных сообщений по поводу инцидента пока не было.

Пользователи в соцсетях также отмечают, что на данном полигоне проходят контрольно-серийные испытания ракет. Однако, по мнению комментаторов, на С-300 упавшая ракета не похожа.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал УНИАН, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «СоюзМС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.