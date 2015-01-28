Мероприятия в Освенциме продемонстрировали изоляцию России – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN24 BIS.

"Мы боремся за мировую безопасность, а Россия одинока. Даже сегодня в Освенциме продемонстрировано, что Россия находится в изоляции, а западный мир - вместе", - сказал Порошенко.

Он отметил, что страны мира осознают, что именно Россия стоит за сепаратистами в Украине.

Читайте такжеФинляндия заявила о готовности ввести новые санкции против России"Весь мир и Европа понимают, что российские солдаты есть на территории Украины. Воюют там и убивают, нет других слов на это, кроме агрессия", - сказал президент, отметив, что украинский парламент официально признал Россию агрессором.