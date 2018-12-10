В Совете ЕС предварительно согласились создать новый режим санкций для наказания нарушителей прав человека

Инициатором предложения о разработке режима санкций для наказания ответственных за нарушения прав человека стали Нидерланды.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок заявляет, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза договорились создать режим санкций с целью наказания ответственных за нарушения прав человека во всем мире.

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Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов, видео которого размещено на сайте аудиовизуальных услуг Совета ЕС.

В частности, Блока спросили о создании нового режима санкций за нарушение прав человека, учитывая то, что, по имеющейся информации, сегодня главы МИД ЕС провели короткое обсуждение по этому вопросу, и не было стран, которые бы выступили против этой инициативы.

"Мы сегодня утром согласились, что высокий представитель и его команда разработают более конкретное предложение относительно общемирового санкционного режима", - сказал Блок.

Он добавил, что это предложение должно быть представлено вновь на рассмотрение глав МИД стран-членов ЕС.

"Мы не установили четкую дату (представление предложения - УНИАН), но, я думаю, это будет примерно через полгода", - сказал Блок.

"Затем мы изучим все детали, но мы сделали важный шаг сегодня", - подчеркнул он.

При этом он уточнил, что инициатором предложения по разработке режима санкций для наказания ответственных за нарушения прав человека стали Нидерланды.

Также Блок добавил, что сложностей в этом вопросе нет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что Россия несет полную ответственность за нарушения прав человека в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и временно оккупированном Крыму.