Der Spiegel: Украинский Мариуполь готовится к нападению России

В Украины все же есть шанс отразить российскую атаку с моря, но для этого ей понадобится много небольших боевых судов.

Если бы не металлургические заводы, то в Мариуполе можно было бы почувствовать запах моря. С песчаных пляжей города открывается вид на тонкий лед и то место, откуда сюда приходят все корабли – Керченский пролив.

Но сейчас здесь почти нет кораблей. Порт Мариуполя, благодаря которому город стал крупным мегаполисом с половиной миллиона жителей и металлургическими заводами, теперь почти пустой, пишет Der Spiegel. Когда Россия перекрыла Керченский пролив своим мостом, который соединяет российскую материковую часть с оккупированным Крымом, большие корабли не могут пройти в город. А после того, как российские силы открыли огонь по украинским патрульным катерам в Керченском проливе, стало очевидно, что Москва может в любой момент отрезать Мариуполь от моря.

Издание пишет, что украинский город готовится к возможной атаке России. Уже почти две недели в местном военкомате не прекращает гореть красный сигнал с надписью «Тревога». Каждое утро мужчины ждут за дверью, чтобы пройти проверку и вступить в запас армии. Подполковник Владимир Левандовский называет ситуацию в Мариуполе «стабильно напряженной». Однако, при этом украинский военный довольно хвастается, что в городе никто не уклоняется от службы и жители «славятся своим патриотизмом". Весной 2014 года российские боевики пытались захватить город. Но все же эта попытка провалилась. С тех пор правительство Украины усвоило, что лучше готовиться к угрозам рано и громко, чем поздно и тихо.

Читайте такжеWashington Post: В армии США заговорили о наказании России за агрессию в Азовском море

После открытия российского моста в оккупированный Крым береговая охрана РФ, которую контролирует ФСБ, устраивает проверки всем кораблям, которые направляются в Мариуполь и Бердянск. В Киеве говорят, что это настоящая блокада. И если Москва решится на новую агрессию, она не остановится на портовом городе.

Сегодня в порту Мариуполя стоят два патрульные катера и старое спасательное судно «Донбасс». Их сюда отправили ВМС Украины. Издание замечает, что у этих трех кораблей нет шансов отразить возможную российскую атаку с моря.

Но Украина хочет создать в Азовском море так называемый «москитный флот», который бы состоял из небольших и маневренных судов. В конце концов, море не глубокое. И украинские катера в отличие от крупных российских кораблей могут передвигаться «в любой луже». По мнению Левандовского, именно поэтому корабли России атаковали три судна Украины в Керченском проливе.