В ФСБ испугались за Крымский мост: обвинили Украину в подготовке провокаций

В ФСБ заявили, что их действия в Керченском проливе были связаны с "предупреждением провокации".

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, украинские суда могли угрожать Керченскому мосту.

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"В первую очередь, это (закрытие Керченского пролива, - ред.) было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале", - заявил он.

Он также заявил, что речи о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России не идет.

"Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило", - сказал он.

Напомним, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка.

Из-за агрессивных действий РФ в 10 областях Украины до 26 декабря было введено военное положение.