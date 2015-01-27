Путин намерен наращивать торговлю российским оружием

Россия будет расширять свое присутствие на перспективных рынках оружия, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, передает BBC.

Перспективными рынками он назвал Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Латинскую Америку и Карибский бассейн.

По словам Путина, Россия в 2014 году продала оружия иностранным покупателям на 15 млрд долларов. Заключены контракты еще на 14 млрд.

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"Сегодня новые вызовы и угрозы вынуждают многие страны мира перестраивать свои военные доктрины, модернизировать национальные вооруженные силы", - заявил Путин.

Он сказал также, что в военно-технической сфере "должны сыграть свою роль и запущенные программы импортозамещения в оборонной промышленности".