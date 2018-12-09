Король Бельгии принял отставку несогласных с пактом о мигрантах министров - СМИ

В отставку подали глава МВД, руководитель Минфина, глава ​​Минобороны и двое госсекретарей.

Король бельгийцев Филипп утвердил отставку трех министров и двух госсекретарей, которые вошли в правительственную коалицию от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA).

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Об этом сообщает РБК.

"Члены правительства от N-VA объявили об отставке вечером в субботу, 8 декабря. Таким образом, правящая коалиция Бельгии распалась. Король также назначил двух министров на место ушедших в отставку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной их недовольства стало намерение главы правительства Шарля Мишеля отправиться 10 декабря в Марракеш (Марокко) и подписать Всемирный миграционный пакт ООН. Положения этого документа противоречат программным установкам N-VA. В отставку подали глава МВД Ян Ямбон, руководитель Министерства финансов Йохан Ван Овертвельдт, глава ​​Минобороны Сандер Лоонес, а также госсекретари Тео Франкен и Зухал Демир.

ООН приступила к разработке миграционного пакта в феврале 2018 года, в Марракеше должна состояться церемония его подписания. Документ должен определить безопасные, упорядоченные и основанные на правилах стандарты миграции.

"У нас нет выбора - принимать миграционные потоки или отвергать их. Они есть и возникают в мире повсеместно. Речь идет о том, чтобы найти всемирное решение для всемирного феномена", - цитировала DW заявление председателя Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака на открытии дебатов в Нью-Йорке 20 февраля.​

С самого начала в разработке пакта отказались участвовать США. Президент Дональд Трамп заявил, что его цели не соответствуют миграционному законодательству США.

Об отказе подписать пакт в ноябре заявили власти Польши. "Не отвечает требованиям Польши касательно строгих гарантий того, что страны имеют право самостоятельно решать, кого им принимать на своей территории", - указали в Варшаве.​

До этого документ отказались подписать правительства Австрии и Венгрии. По мнению австрийского канцлера Себастьяна Курца, пакт "не подходит для решения вопросов миграции". "Для нас важно не загонять Австрию в международное обязательство, поэтому мы решили, что не будем вступать в пакт", - сказал он тогда.