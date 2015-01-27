Большинство россиян одобряет широкие полномочия спецслужб - опрос

По результатам опроса "Левада-центр", более половины россиян считают роль российских спецслужб чрезвычайно важной для страны, и оправдывают их широкие полномочия. В то же время, это не мешает этим же 56% выступать за рассекречивание количества денег, выделенных на оборону и безопасность, и за возможность проверить их целевое использование, пишет ZN.ua.

Читайте такжеВ здание крымскотатарского телеканала пришла ФСБ, оккупанты проводят обыск (видео)

При этом примечательно, что под конец 2014 года отношение россиян к спецслужбам значительно "потеплело". Так, в 2011 году меньше половины - 45%, считали роль спецслужб важной настолько, чтобы наделять их "бесконтрольными" полномочиями.

В то же время, количество тех, кто считает, что спецслужбам России сейчас дана "слишком большая и бесконтрольная власть" несколько уменьшилось - с 33% в 2011 году до 27% в 2014.

Количество желающих знать, как расходуются деньги, выделенные на оборону и национальную безопасность, также незначительно снизилось - с 58% в 2011 до 56%.

При этом далеком 2004 году 62% россиян хотели подотчетности российских силовиков гражданскому обществу.

Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года среди городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.