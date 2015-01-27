Советник Коморовского допускает агрессию России против Польши

Глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей считает возможной агрессию Российской Федерации против Польши в случае, если она окажется в "тупике".

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня в эфире RMF FM.

"Такая теоретическая возможность, конечно, существует. Что может быть на практике, сейчас трудно говорить", - сказал генерал, возглавляющий совещательный орган президента Польши.

Он призвал помнить, что Польское государство входит в НАТО и такая агрессия повлекла бы за собой другие последствия, чем это имело место в случае с Украиной.

"Если бы Россия решилась на такой шаг, это должно было бы означать, что Россия оказалась в каком-то очень сильном тупике, что нет иного выхода", - сказал Козей.

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Генерал высказал мнение, что "пока" такой ситуации нет.

Он также сказал, что надо серьезно принимать во внимание угрозы использования Россией ядерного оружия, отметив, что россияне очень эффективно это используют.

"Ядерное оружие, давайте признаем откровенно, не существует для того, чтобы его использовать на поле боя. Только для того, чтобы им пугать и шантажировать, и Россия идеально это делает даже в контексте собственной доктрины", - отметил Козей.