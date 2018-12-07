Протесты во Франции: полиция задержала более 150 подростков и поставила их на колени

Студенты выходят на протесты, потому что возмущены образовательной реформой.

На фоне протестов в городе Мант-ла-Жоли полицейские задержали полторы сотни подростков и поставили их на колени.

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Один из правоохранителей операцию на видео назвал "мудрым уроком", говорится в сюжете ТСН.

Студенты выходят на протесты, потому что возмущены образовательной реформой. Накануне ученики блокировали более двухсот школ.

Ученики начали протестовать на фоне протестов "желтых жилетов", которые выступают против повышения акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном.

Несмотря на то, что французская власть отложила повышение налога на топливо, протестующие не спешат покидать улицы и анонсировали новую акцию.