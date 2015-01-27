Во Франции задержали пятерых подозреваемых в связях с исламистами

По информации источников в правоохранительных структурах, двое из задержанных 27 января вернулись из Сирии, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеВ "ИГ" пригрозили новыми терактами на ЗападеМестные СМИ ранее писали о том, что из Люнеля в Сирию выехали около 20 молодых людей. Шестеро из них с октября были убиты.

Франция и другие европейские страны активизировали усилия по противодействию членам радикальных группировок после нападений исламистов в Парижев начале этого месяца, в результате которых с 7 по 9 января погибли 17 человек.