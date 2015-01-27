ПАСЕ может вернуть право голоса российской делегации

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков, сообщает ТАСС.

"Мне сообщили, что комиссия поддержала предложение (докладчика Стефана) Шеннаха", - сказал он журналистам.

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"Но ассамблея оставляет за собой право аннулировать полномочия российской делегации на своей июньской сессии, если не будет прогресса в отношении осуществления минского меморандума и минских протоколов", - процитировал Пушков проект резолюции по докладу Шеннаха.

Между тем он отметил, что "решение мониторингового комитета - не последняя инстанция". "Сейчас будут приниматься поправки, они будут обсуждаться на пленарном заседании", - пояснил Пушков.

По словам первого вице-спикера Госдумы РФ Ивана Мельникова, к проекту резолюции Шеннаха "предлагались самые радикальные поправки", "пытались продавить любой ценой", но они не прошли. "Среди этих поправок были предложения не подтверждать полномочия делегации РФ, сохранить санкции до апреля, лишить права голоса, лишить права голоса и участвовать в руководящих органах Ассамблеи", - уточнил Мельников.

Причем, добавил депутат, отклонились они с перевесом всего в несколько голосов, например, 19 "за", а 25 - "против".

Как сообщил ранее журналистам член мониторингового комитета, замглавы делегации РФ Леонид Слуцкий, в проекте резолюции по докладу Шеннаха предлагалось "ратифицировать полномочия Российской Федерации в целях продвижения общего диалога".

Окончательный вариант доклада, оговорился замглавы делегации, будет понятен в среду, 28 января, после внесения поправок на комиссии по мониторингу.

"В целях продвижения диалога с Российской Федерацией ассамблея постановляет ратифицировать полномочия РФ", - говорится в документе.

Одновременно в этом же пункте предлагается "в знак осуждения серьезных нарушений РФ в отношении Украины международного законодательства, в том числе Устава Совета Европы", наложить ряд ограничений на делегацию РФ на 2015 год, в частности - на право участия в наблюдательных электоральных миссиях и на назначение докладчиков от РФ, а также на представление органов ПАСЕ и внешних учреждений и организаций (Совета Европы) как на институциональной, так и на периодической основе.

Вместе с тем оговаривается, что если "Россия не достигнет явного и ощутимого прогресса в требованиях ассамблеи", среди которых такие пункты как "вывести свои войска, в том числе скрытые, с территории Украины", "воздержаться от поставок оружия повстанческим силам", "принять меры против притока российских волонтеров", "выполнить минские протоколы", то ПАСЕ оставляет за собой право вновь поднять вопрос о полномочиях делегации РФ.

На апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию до января 2015 года права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи за аннексию Крыма. С тех пор делегация РФ не приезжала в Страсбург, пропустив таким образом летнюю и осеннюю сессии.

Напомним, в результате войны, которую уже почти года Россия ведет против Украины, тысячи украинцев погибли, десятки тысяч ранены, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои жилища.

21 января 2015 года во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что в соответствии с данными, полученными от украинской власти, количество внутренних переселенцев в Украине возросло до 850 тыс. чел., еще более 600 тыс. переселились в соседние страны.