Эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на "жесткое подавление" самостоятельности Беларуси

По словам эксперта, "каждый год в ноябре-декабре что-то негативное происходит в отношениях России и Беларуси".

Президент Беларуси Александр Лукашенко все больше раздражает Кремль попытками балансировать между Западом и Россией. Российский лидер Владимир Путин рассматривает Беларусь как свой передовой военный лагерь, поэтому готов жестко подавлять любые шаги Минска в направлении самостоятельности.

Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя жаркий спор между Лукашенко и Путиным из-за цены на газ, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВоенный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь

По его словам, между странами еще не "пошла большая трещина в дружбе". Но в случае попыток Минска отстаивать свою точку зрения, все может измениться.

"Отношения между Беларусью и Россией – это подчиненные отношения. Это не равные по весу игроки, и Россия всегда использует свою мощь, чтобы давить в тех вопросах, в которых она может. Но с другой стороны она всегда готова "бросить кость" – экономическую, газовую, нефтяную", – отметил эксперт.

Эксперт напомнил, что аналогичную тактику Кремль долгое время использовал в отношениях с Украиной. Однако, если Беларусь будет проводить политику, направленную на независимость, эта дружба "имеет шансы очень быстро раствориться", - отметил он.

"Лукашенко проводит политику балансирования, это его "фишка". Он балансирует отношения между Западом и Россией, и на этом держится на плаву политически уже очень давно. Но многих в Москве такая балансировка не устраивает", – заявил Кравченко.

"Беларусь - это, гипотетически, передовой военный лагерь для России. Соответственно, минимальный уровень самостоятельности Беларуси - это плохо для военной мощи России. Это передний фронт возможной эскалации с НАТО, со странами Балтии, с Польшей. И давайте объективно говорить - это Ровенская, Житомирская, Черниговская и Волынская области Украины. Поэтому России там не нужны никакие негативные факторы самостоятельности, которые могут помешать их политике", – пояснил эксперт.

По словам Кравченко, "ежегодно в ноябре-декабре что-то негативное происходит в отношениях России и Беларуси".

"Следующий год - это электоральный год в Украине и в Молдове. Беларусь очень активный игрок в этом регионе. Я думаю, что Россия будет все больше и больше закреплять за собой этот регион, чтобы никаких негативных намерений для Москвы не произошло", – добавил он.