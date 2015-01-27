Навальный планирует провести в Москве 100-тысячный весенний марш

Об этом сообщает Би-би-си.

"Я считаю, что на Антикризисный марш мы должны выйти с чёткими и простыми требованиями, разделяемыми не просто оппозиционными организациями, а большинством граждан. Это и есть основа для позитивной повестки, вокруг которой мы все можем объединиться", - заявил Навальный.

Программа шествия сформирована максимально широко: среди требований акции есть и судебная реформа, и реформа СМИ, и нормализация отношений с Украиной, а также отмена так называемых "контрсанкций", введенных Россией против ряда наименований западных продовольственных товаров.

"Мы призываем всех выйти на Антикризисный марш под государственным флагом России", - резюмирует Навальный.

Читайте такжеРоссийская полиция задержала НавальногоПредыдущая массовая акция протеста в Москве прошла в день вынесения приговора Алексею Навальному и его брату Олегу 30 декабря - тогда несколько тысяч человек вышли на Манежную площадь. Более 200 человек были задержаны полицией.

Во вторник Мосгорсуд оставил Навального под домашним арестом в рамках дела "Ив Роше".