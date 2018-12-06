Семья премьера ОАЭ уверяет, что беглую принцессу обманул экс-шпион Франции

После скандального фильма BBC в семье эмира Дубая уверяют, что после неудачного побега принцесса «в безопасности».

Дочь эмира Дубая шейха Латифа бин Мохаммед аль-Мактум не появлялась на публике с марта, когда ее схватили во время неудачной попытки убежать из ОАЭ, которую она планировала семь лет.

Телеканал BBC снял документальный фильм о ее попытке вырваться из страны, которую она, по словам друзей, называла «золотой клеткой». Ее семья отреагировала на фильм заявлением, в котором отмечается, что принцесса Дубая сейчас дома и "в безопасности», пишет The Guardian.

Британское издание отмечает, что заявление не подкреплено видео или любыми сообщениями от самой Латифы, которой вчера исполнилось 33 года. Перед тем, как ее схватили, она записала видео, в котором говорила, что боится пыток или даже худшего наказания за свой поступок.

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«Ее высочество шейха Латифа теперь в безопасности в Дубае. Она и ее семья с нетерпением ждут празднования ее дня рождения сегодня, приватно и мирно, чтобы построить счастливое и стабильное будущее для нее», - говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что Латифу и ее старшую сестру Шамсу, которую никто не видел после провальной попытки побега в 2000 году, «ценят и обожают в семье». Друзья рассказали журналистам BBC, что 33-летняя принцесса планировала свой побег вместе с бывшим шпионом из Франции в течение семи лет. Правитель эмирата Дубай в заявлении сказал, что его дочь Латифа была «уязвимой к использованию» Эрве Жоберте, бывшим шпионом Франции, который подобрал ее на своей яхте. В эмирате утверждают, что француз требовал выкуп за возвращение принцессы домой. Кроме того, Жоберте якобы славился исламофобскими высказываниями.