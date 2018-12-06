The Economist: Новая атака против Украины ничего не даст Путину

Россиян начинает раздражать, что их страна постоянно пытается «помочь» кому-то за рубежом ценой качества их жизни.

Это было похоже на пиратство. Береговая охрана России, которая входит в структуру ФСБ, атаковала в Керченском проливе три украинских корабля, после чего захватила их вместе с 23 моряками, ранив шестерых из них.

Схваченных украинцев отправили сначала в Крым, который Россия оторвала от Украины четыре года назад. Хотя в 2014 году Москва действовала скрыто, отрицая свое участие и отправив «зеленых человечков» на украинский полуостров. Но на этот раз она действовала открыто под российским флагом, пишет The Economist.

Украине нечем отбиваться. Она потеряла 80% своего военного флота вместе с Крымом. Ведь большинство кораблей базировались на полуострове, а российские войска их там заблокировали. Теперь наиболее грозное судно в распоряжении береговой охраны Мариуполя – это старая рыболовецкая лодка, конфискованная у турецких браконьеров.

Читайте такжеPolitico: Россия отрывает новый кусок от Украины, а Европа молча смотрит

Российская пропаганда сразу же обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации «провокации» в Керченском проливе. Мол, так он хочет повысить свою популярность перед выборами следующего года. Издание замечает, что любая проницательная пропаганда содержит частичку правды. Опросы свидетельствуют, что у Порошенко действительно не много поддержки. Вероятно, действующий украинский президент хочет выиграть для себя время, а также связать себя с Вооруженными силами Украины – государственным институтом, который пользуется наибольшим доверием избирателей.

Столкновение в Керченском проливе на руку и Путину. Российский автократ теряет популярность. Сейчас она ниже, чем была до аннексии Крыма. Поэтому новая атака может освежить его образ «великого защитника» россиян. Момент для новой атаки против Украины тоже выбран не случайно. Она произошла на фоне годовщины Революции достоинства, которая свергла пророссийский режим Виктора Януковича. Это отличный момент для Кремля, чтобы вспомнить разные сумасшедшие теории заговора о враждебном Западе.

Однако, издание отмечает, что ни Порошенко, ни Путин не получат желаемого. В случае украинского президента, парламент согласился принять военное положение после российской атаки в Азовском море. Однако, оно достаточно ограничено и не такое длительное, как предлагал Порошенко.

Читайте такжеWashington Post: Риск начала полномасштабной войны между Украиной и Россией высокий

Если говорить о Путине, то оккупация Крыма на некоторое время заставила его рейтинг подскочить до 90%. Но на этот раз его авантюризм может, наоборот, вылезти боком.

«Россияне могут до сих пор считать крупнейшим достижением Путина восстановление величия России на международной арене. Но общество все больше теряет иллюзии относительно российской изоляции, нерешенного конфликта с Западом и факта, что страна постоянно пытается «помочь другим» за счет собственных граждан», - пояснил социолог «Левада-Центра» Денис Волков.

Западная реакция на российскую атаку в Керченском проливе была смешанной. Американские чиновники осудили российскую агрессию. Но Дональд Трамп, который хвастался, что при его президентстве Россия не посмела бы аннексировать Крым, целые сутки просто молчал. А когда он наконец отреагировал, то не упомянул Кремль прямо, а просто сказал, что ему не нравится ситуация.

Реакция Германии тоже была сдержанной. Канцлер Ангела Меркель все время была сильным европейским голосом против Кремля. После событий в Керченском проливе она позвонила российском автократу, но не осудила его действия публично. Критики Меркель говорят, что ее позиция ослаблена немецкой заинтересованностью в построении «Северного потока-2». Другие же говорят о том, что канцлер слишком занята изменениями лидерства в ее партии, чтобы замечать агрессию России.