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В Польше выпустили газету с плакатом Путина в стиле логотипа яда "Циклон Б" (фото)

14:39, 06 декабря 2018
Мир
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Польская газета выпустила плакат с Путиным в стиле знака "Циклона Б" / twitter.com/GPtygodnik

Польское издание Gazeta Polska в свой новый выпуск добавила плакат, на котором изображен портрет российского президента Владимира Путина, оформленный в стиле знака которым обозначали яд "Циклон Б", используемый нацистами в концлагерях.

На плакате - надпись "Achtung Russia!", в которой двойное "S" заменено на знак нацистских военизированных формирований "СС".

Выпуск газеты поступил в продажу 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, такое же изображение появилось около недели назад в эфире государственного польского телеканала TVP Info.

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Теги: #Польша#нацисты#Владимир Путин