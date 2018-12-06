В Польше выпустили газету с плакатом Путина в стиле логотипа яда "Циклон Б" (фото)

На плакате - надпись "Achtung Russia!", в которой двойное "S" заменено на знак нацистских военизированных формирований "СС".

Польское издание Gazeta Polska в свой новый выпуск добавила плакат, на котором изображен портрет российского президента Владимира Путина, оформленный в стиле знака которым обозначали яд "Циклон Б", используемый нацистами в концлагерях. На плакате - надпись "Achtung Russia!", в которой двойное "S" заменено на знак нацистских военизированных формирований "СС". Выпуск газеты поступил в продажу 5 декабря. U nas w redakcji już wisi. Plakat #AchtungRussia@WojciechKorkuc już jutro wraz #GazetaPolska. https://t.co/ZvUGL4Jq7k Tygodnik Niepodległego Polaka pic.twitter.com/CQ7CYJWmob — Gazeta Polska (@GPtygodnik) December 4, 2018 Как сообщал УНИАН, такое же изображение появилось около недели назад в эфире государственного польского телеканала TVP Info.

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