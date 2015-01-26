На военной базе в Испании разбился греческий истребитель: погибли 10 человек
Истребитель упал на стоянке, где самолеты готовились к взлету с целью участия в учениях.
Из-за падения истребителя F-16 ВВС Греции на испанской военной базе погибли 10 человек. Еще 13 ранены, сообщает El Pais со ссылкой на министерство обороны Испании.
Как сообщается, истребитель упал на военно-воздушной базе в Лос-Льянос (провинция Альбасете на юго-востоке Испании) во время взлета, передает Украинская правда.
Как отмечает издание, греческий истребитель был интегрирован в Программу тактического руководства НАТО и упал на стоянке, где самолеты готовились к взлету с целью участия в учениях.
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Все погибшие являются военными разных национальностей, проходившие обучение по программе НАТО.
Среди раненых - семеро получили тяжелые повреждения, 5 - средние, и еще одного человека уже выписали из больницы.
Сейчас на месте аварии работают медицинские вертолеты, машины скорой помощи и пожарной службы.
#Greece F-16 crash @ #Spain#NATO rpt 2 dead & 10 inj, вероятность dmg to AMX @ItalianAirForce & Alpha jet @Armee_de_lairpic.twitter.com/uXsmZtrq3P
- Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) January 26, 2015