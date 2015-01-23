В Афганистане митинговать против Charlie Hebdo вышли более 20 тысяч человек

Демонстранты жгли французские флаги, выкрикивали лозунги против Франции и требовали, чтобы Париж извинился перед мусульманами, по информации Agence France-Presse сообщает Gazeta.ru

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Еще одна акция протеста прошла в Кабуле, где несколько демонстрантов забросали камнями посольство Франции, в связи с чем охране пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.