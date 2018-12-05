Business Insider: В США знают, как разобраться с российскими С-400 в Крыму и Калининграде

Американские военные говорят, что не могут раскрыть все детали своих планов, но уверяют, что уже придумали, как разобраться с любимой тактикой Кремля.

Армия России и ее соперники из НАТО становятся все более активными в Восточной Европе. Запад пытается разобраться с российской агрессией в регионе.

Европейские и американские планировщики заметили, что одной из наиболее часто применяемых военных тактик Москвы стало расширение средств запрета доступа (известных также под аббревиатурой A2AD) в стратегически уязвимых местах. Для этого активы, такие как системы ПВО С-400, были развернуты вокруг Калининграда в Балтийском регионе, а также на оккупированном российскими войсками украинском полуострове Крым. Кроме того, такие средства Москва отправила на побережье в Сирии, пытаясь взять под контроль Восточное Средиземноморье, пишет Business Insider.

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По словам отставного генерала ВВС США Фрэнка Горенца, российские ракеты класса «земля-воздух», развернутые в Калининградской области между Польшей и Литвой, затрудняют доступ к Балтийскому региону. По его словам, это может сильно повлиять на операции НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В частности, союзников беспокоит сценарий, по которому Россия при помощи сил в Калининграде заблокирует Сувальский коридор, отрезав балтийские страны от других союзников по НАТО.

«В каждом месте есть определенного рода возможности. Но в Калининграде и Крыму они наиболее серьезные и включают ракеты ПВО, противокорабельные ракеты и тысячи солдат. Все это часть тактики A2AD», - пояснил генерал Бен Ходжес, который командовал армией США в Европе до 2017 года.

Российские государственные СМИ сообщили, что еще один батальон С-400 был переброшен в Крым в конце ноября. На фоне этого российские корабли атаковали суда Украины в Азовском море. Издание пишет, что в Черноморском и Балтийском регионах Москва развернула свои ракетные системы С-300, так же как и другие активы A2AD, такие как береговые ракетные батареи, цель которых уничтожать корабли.

Если все эти системы, которые Москва уже давно использует для того, чтобы сократить численное и технологическое превосходство НАТО, совместить со средствами электронной борьбы и системами радаров, это может сильно сковать свободу движения войск альянса, особенно в случае начала полномасштабной войны, когда наступательные сценарии ограничены.

Адмирал Эндрю Льюис, который возглавил недавно восстановленный Второй флот США, уверяет, что подотчетные ему силы уже знают, как разобраться с этими российскими вызовами.

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«Я не могу говорить о таких вещах. Но несмотря на это все же скажу, что я уверен, что мы можем действовать в среде A2AD, во враждебной среде. На самом деле, я даже знаю это наверняка», - сказал Льюис.

«Я знаю, что мы можем сделать это с помощью наших сил на авианосцах, наземных сил. У нас есть очень четкие способы. Они основаны на маневре, на физическом маневре, на маневре в спектре, а также на нашей способности быть тихими, когда надо, и говорить, когда пришло время», - добавил американский адмирал.