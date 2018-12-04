В Грузии нашли мертвым соратника Саакашвили

В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

В Тбилиси в собственном доме найдено тело члена политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет грузинский экс-президент Михеил Саакашвили, Николоза Руруа. Ему было 50 лет.

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Точная причина смерти пока не установлена, сообщает "Грузия Online". По предварительной версии, озвученной грузинскими СМИ, причиной мог стать сердечный приступ.

Николоз Руруа начал свою политическую карьеру в 2001 году, активно сотрудничал с Михеилом Саакашвили и Зурабом Жвания. После «Революции роз» 2003 года он стал депутатом парламента. Он был автором идеи создания в Тбилиси Музея советской оккупации, одним из инициаторов переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори на территорию его музея.

В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Грузии состоялись выборы, в результате которых победу во втором туре одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".