В Армении разбился штурмовик Су-25
13:24, 04 декабря 2018Мир
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В Армении разбился Су-25 / фото пресс-служба Минобороны
В Минобороны Армении заявили о крушении ранее пропавшего с экранов радаров штурмовика ВВС Су-25.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет Новое время.
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Оперативные службы уже обнаружили место падения штурмовика , экипаж самолета погиб.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
Диспетчеры потеряли связь с самолетом во вторник утром. Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта Гюмри.
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