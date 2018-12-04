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В Армении разбился штурмовик Су-25

13:24, 04 декабря 2018
Мир
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В Армении разбился Су-25 / фото пресс-служба Минобороны

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет Новое время.

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Оперативные службы уже обнаружили место падения штурмовика , экипаж самолета погиб.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом во вторник утром. Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта Гюмри.

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Теги: #Су-25#Армения