В Боливии во время посадки у пассажирского самолета отвалилось шасси (видео)

На его борту было 127 человек.

В Боливии жестко приземлился пассажирский самолет, на борту которого было 127 человек.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Во время посадки у лайнера отвалилось шасси. Он выкатился с полосы и завалился на бок.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но из-за аварийной посадки аэропорт пришлось закрыть на несколько часов.