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В Боливии во время посадки у пассажирского самолета отвалилось шасси (видео)

20:32, 23 ноября 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Во время посадки у лайнера отвалилось шасси. Он выкатился с полосы и завалился на бок.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но из-за аварийной посадки аэропорт пришлось закрыть на несколько часов.

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Теги: #самолет#посадка#Боливия