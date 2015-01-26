Сегодня по всему миру пройдут акции с требованием к Кремлю освободить Савченко

Сегодня по всему миру состоятся акции в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Акции приурочили к заседанию ПАСЕ, в котором она также должна была принимать участие как член украинской делегации, сообщает ТСН.ua.

Сейчас под российским посольством в Киеве собираются люди, которые требуют освободить Савченко и остальных политзаключенных, удерживаемых Россией - кинорежиссера Олега Сенцова, крымского политзаключенного Александра Кольченко.

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Люди хотят разъяснений, за что их держат в России и почему не отпускают.

Акция - мирная, никакой политической символики здесь не предполагается. Только фотографии политзаключенных. Это первая акция, которая сегодня проходит в Киеве в поддержку Савченко. Анонсировано еще несколько. В частности, в 18:00 на Майдане Незалежности планируют масштабную акцию FreeSavchenko. Она состоится в рамках международной акции в поддержку украинской летчицы - должны присоединиться несколько городов мира.

Проходят они именно сегодня - в день заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где Надежда Савченко как депутат должна была представлять Украину.

В ПАСЕ неоднократно обращались к Кремлю с призывом освободить летчицу. Но ответ был всегда отрицательным. В минувшие выходные в Госдуме РФ назвали единственное условие освобождения Савченко: отпустят, если суд не докажет ее вину.

За семь месяцев, которые Савченко находится в российском СИЗО, ее вины так и не доказали. Ее адвокат Марк Фейгин накануне выложил в соцсети письмо, которое написал президенту России Владимиру Путину из-за исключительности ситуации. В нем он также призывает отпустить Савченко, поскольку суды упорно не хотят видеть доказанные им факты невиновности, за это время она похудела на 15 килограммов.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками в Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

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27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.