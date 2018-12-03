В Эстонии предлагают расторгнуть соглашение с РФ о границе из-за событий на Азове

Пограничные договоры были подписаны в 2014 году.

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) вновь подготовила законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ERR.

В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил подобную инициативу EKRE. Причиной возобновления инициативы стали последние события в Керченском проливе, заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

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"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", - подчеркнул Мадиссон.

Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно.

В Рийгикогу первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло 25 ноября 2015 года.

В посольстве РФ в Эстонии ранее заявляли, что Москва не ратифицирует пограничный договор с Эстонией из-за русофобии Таллинна.