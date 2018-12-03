В историческом центре Неаполя убили украинца - СМИ

Мужчине нанесли множественные ножевые ранения.

В воскресенье, 2 декабря, вечером в историческом центре Неаполя убили 36-летнего гражданина Украины.

Как сообщает ТСН, со ссылкой на местное издание Il Giornale, сообщение об инциденте поступило в органы около 22:30. Свидетели говорят, что видели двух мужчин, которые отчаянно дрались. Во время драки один из мужчин вытащил нож и несколько раз ударил противника. Тот упал на землю и истекал кровью. Фатальными стали ранения в горло и грудь. Медики не смогли его спасти.

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Местные СМИ сообщают имя погибшего – Юрий Бусуйок (Iurii Busuiok). Он 9 лет находился в Италии, жил с родителями, работал строителем.

Конфликт произошел возле клуба, который является популярным между иммигрантами из Восточной Европы. Отмечается, что нападавший скрылся. Некоторые издания отмечают, что украинец вступился за девушку, из-за чего произошла драка, и что оба мужчины были нетрезвыми. Также отмечают, что нападавший был из Восточной Европы.

Полиция расследует убийство, опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.