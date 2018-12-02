В Бахрейне нашли мертвым командующего пятым флотом ВМС США (видео)
11:17, 02 декабря 2018Мир
1592 0
Свидетельств того, смерть имела имела насильственный характер, сейчас нет.
Командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни нашли мертвым / REUTERS
Командующего Пятым Флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни нашли мертвым в его резиденции в Бахрейне.
Читайте такжеПентагон отказался размещать дополнительные войска в Персидском заливе - СМИ
Как сообщили в Военно-морских силах США, правоохранительные органы Бахрейна и Служба криминальных расследований ВМС сотрудничают в расследовании обстоятельств смерти. Свидетельств того, смерть имела имела насильственный характер, сейчас нет.
Командование флота принял на себя заместитель Стирни – контр-адмирал Пол Шлис.
Пятый флот ВМС США — оперативный флот, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота – Манама, столица Бахрейна.
Ранее сообщалось, что ВМФ США восстановил Второй флот в Атлантике для противодействия России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter