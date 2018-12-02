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В Бахрейне нашли мертвым командующего пятым флотом ВМС США (видео)

11:17, 02 декабря 2018
Мир
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Командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни нашли мертвым / REUTERS

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Как сообщили в Военно-морских силах США, правоохранительные органы Бахрейна и Служба криминальных расследований ВМС сотрудничают в расследовании обстоятельств смерти. Свидетельств того, смерть имела имела насильственный характер, сейчас нет.

Командование флота принял на себя заместитель Стирни – контр-адмирал Пол Шлис.

Пятый флот ВМС США — оперативный флот, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота – Манама, столица Бахрейна.

Ранее сообщалось, что ВМФ США восстановил Второй флот в Атлантике для противодействия России.

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Теги: #США#мир#флот