В Греции сегодня "день тишины" перед досрочными парламентскими выборами

В Греции сегодня "день тишины" в связи с назначенными на 25 января досрочными парламентскими выборами. Формально о запрете не объявляют в выпусках новостей по телевидению, однако представители СМИ знают, что, по традиции, за сутки до выборов нельзя проводить агитацию в пользу той или иной партии, обсуждать в телешоу приоритеты главных политических сил, публиковать прогнозы голосования и рейтинги партий, сообщает ТАСС.

В "день тишины" теледебаты заменяются в программах телеканалов фильмами и познавательными передачами. Хотя от предчувствия приближающихся выборов, грозящих серьезными потрясениями для страны и, возможно, даже всей еврозоны, трудно избавиться: на ведущих центральных площадях Афин установлены предвыборные павильоны главных политических партий, везде развиваются флаги и транспаранты, столбы на улицах даже в отдаленных районах завешаны рекламными плакатами с лицами известных политиков.

Одни греки ждут этого воскресенья с тревогой, другие - с надеждой. Что перевесит, пока никто не знает, хотя, по последним опросам общественного мнения, главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уверенно лидирует все последние месяцы с разрывом в 3,0-6,5% по сравнению с партией "Новая демократия" (НД) премьер-министра Антониса Самараса и, если не произойдет ничего непредвиденного, победит на предстоящих выборах.

Однако, как заявила в пятницу вечером журналистам представитель по печати НД Мария Спираки, "Новая демократия" тоже полна оптимизма".

"Наш оптимизм основывается на данных, которые показывают, что граждане сплачиваются вокруг "Новой демократии". Мы можем набрать наибольшее число голосов и стать первыми в воскресенье вечером, можем составить костяк нового правительства", - сказала она. Самарас также уверен, что будут изменения в рейтингах политических партий в последний момент, так как "более 15% потенциальных избирателей пока не выразили своих предпочтений, и большинство не определившихся со своим выбором - из правоцентристского лагеря".

Любопытно, что греческое законодательство предусматривает достаточно оригинальную систему формирования кабинета министров. Первая партия, обошедшая конкурентов даже на доли процента, автоматически получает бонус в 50 депутатских кресел в 300-местном однопалатном парламенте. Этой партии предоставляется право на формирование правительства, и если она не получит абсолютного большинства (более 151 места), то тогда ей нужно будет договориться с меньшими партиями о коалиции. Если такие переговоры провалятся, то президент Греции передает мандат на формирование кабинета второй партии по числу набранных голосов. Так что теоретически, даже если НД займет второе место, а СИРИЗА не договорится с партнерами, партии премьера тоже может достаться мандат на формирование кабинета. Такая ситуация была в Греции в 2012 году. Правда, тогда ни одна партия не смогла найти общий язык с потенциальным партнером, и в стране были объявлены повторные парламентские выборы.

Опасения по поводу возможного прихода СИРИЗА к власти связаны с тем, что эта партия обещает отменить крайне непопулярные в народе меры жесткой экономии, применить свою собственную программу обеспечения сбалансированного бюджета и договориться с кредиторами о списании части госдолга. Новая демократия во главе с премьером Самарасом "бьет в колокола": лобовое столкновение СИРИЗА с международными кредиторами, по ее мнению, приведет к отказу предоставить стране оставшиеся транши кредитных пакетов, лишит Грецию дальнейшего финансирования, а потом будет дефолт и изгнание страны из еврозоны.

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Тем не менее, опрошенные политики и эксперты полагают, что до выхода Греции из еврозоны ситуация вряд ли дойдет, и кредиторы будут вынуждены договариваться с тем правительством, которое придет к власти.