В британском парламенте призвали расследовать связи Порошенко с Медведчуком

Британский депутат заявил, что для принятия решения об усилении санкций против РФ отношения между Порошенко и Медведчуком должны быть "полностью расследованы и раскрыты".

Британский депутат Мартин Докерти-Хьюз призвал правительство изучить связи президента Украины Петра Порошенко Виктором Медведчуком, который является кумом российского президента Владимира Путина.

С соответствующим заявлением он выступил 27 ноября в ходе экстренных дебатов по поводу российской агрессии в Азовском море.

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"На фоне незаконных и аморальных поступков Российской Федерации в Украине президент Украины заигрывает с военным положением. Полномочия, которые получают с введением военного положения, редко отдают добровольно, и неконсолидированные демократии, которые получают их, редко выживают.

В этом контексте, может ли министр заверить палату, что связи между президентом Украины и правой рукой Владимира Путина Виктором Медведчуком будут полностью расследованы и раскрыты, и мы, как член Европейского Союза, коим мы ещё являемся, будем подталкивать другую часть Европейского Союза к совместным действиям и усилению санкций против Российской Федерации ", - сказал парламентарий.

Младший министр иностранных дел Великобритании Алистер Барт ответил: "Мы приветствуем то, что сказал президент в связи с ограничением этих полномочий, и мы очень тщательно следим за последствиями и эффектом, которые могут быть".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.